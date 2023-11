Vo vysokých polohách Tatier platí mierne lavínové nebezpečenstvo

Liptovský Hrádok 25. novembra (TASR) - Vo Vysokých a Západných Tatrách platí pre polohy nad 1800 metrov nad morom (m n. m.) mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informoval tom Ivan Chlebovec zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).



V muldách a žľaboch, orientovaných na severovýchod, východ, juhovýchod až juh, je uložený vetrom previaty nový sneh na predchádzajúce vankúše a dosky. "Nebezpečenstvo predstavujú najmä strmé až extrémne strmé žľaby so sklonom nad 35 stupňov. Uvoľnenie malých aj stredne veľkých lavín je pravdepodobné pri veľkom dodatočnom zaťažení. V nižších nadmorských výškach je pomerne malé množstvo nového snehu na dobre stabilizovanom staršom podklade," doplnil.



Výška snehovej pokrývky sa pohybuje od stredných polôh Vysokých a Západných Tatier od 50 centimetrov do 90 centimetrov. "Počas piatka pripadlo približne desať centimetrov nového snehu. Predošlá snehová pokrývka je do nadmorskej výšky približne 2000 m n. m. dobre stabilizovaná. Vo väčších výškach sa vo východne orientovaných muldách a žľaboch nachádzajú staršie formy menej stabilného vetrom previateho snehu. Sneží za stáleho vetra a ochladzovania sa. V závetriach sa tvoria snehové vankúše a mäkké dosky, ktoré nie sú dobre previazané s pevným podkladom," upozornil Chlebovec.