Vo vysokých polohách Tatier platí mierne lavínové nebezpečenstvo

Liptovský Hrádok 29. marca (TASR) - Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice platí v sobotu vo vysokých polohách Vysokých, Západných a Nízkych Tatier. Vplyvom oteplenia a dažďa je hlavným lavínovým problémom mokrý sneh. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).



„Príchod dažďových zrážok spôsobí zníženie stability snehovej pokrývky do výšky približne 2000 metrov nad morom, nad touto hranicou bude prevažne snežiť. Množstvo zrážok však bude len do desať milimetrov. Môžu sa objaviť malé lavíny a splazy z mokrého snehu,“ uviedlo SLP.



Vo vysokých polohách, v žľaboch, pod sedlami a skalnými stenami sa na severných, tienistých svahoch ešte podľa neho nachádzajú snehové dosky a vankúše, ktoré môžu pri veľkom dodatočnom zaťažení znamenať uvoľnenie lavíny. Takýchto lokalít je ale veľmi málo.



Na horách prevláda typická jarná situácia. „Vplyvom dažďa v polohách do 2000 metrov nad morom bude sneh mokrý, vo vysokých polohách sa na severných tienistých lokalitách naďalej vyskytuje ešte suchý sneh. V polohách do 1500 metrov nad morom je už len nesúvislá snehová pokrývka,“ dodalo SLP.