Vo vysokých polohách Tatier stále platí malá lavínová hrozba

Liptovský Hrádok 1. mája (TASR) - Vo vysokých polohách Západných, Vysokých a Nízkych Tatier naďalej platí malé lavínové nebezpečenstvo. V Malej a Veľkej Fatre sú už len zvyšky snehovej pokrývky, pád lavín tu nehrozí. Informoval o tom Filip Kyzek zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).



"Firnový sneh je vplyvom striedania teplôt na väčšine miest dobre stabilizovaný a sadnutý. Výnimočne je možný zosuv menších lavín a splazov z mokrého snehu, najmä na strmých, slnkom osvetlených svahoch. Snehová pokrývka je vo vyšších nadmorských výškach rozložená veľmi nerovnomerne, sústredená je v žľaboch, muldách a terénnych depresiách," priblížil Kyzek.



Ráno bolo na horách prevažne zamračené a na mnohých miestach s dažďom, od výšky 2200 metrov nad morom so snežením. Teplota vzduchu sa pohybovala od mínus dvoch do plus siedmich stupňov Celzia. Fúkal čerstvý, prevažne južný vietor s rýchlosťou do desať, resp. 15 metrov za sekundu.



Stredisko lavínovej prevencie HZS v piatok 1. mája končí s pravidelným denným vydávaním informácií o lavínovej situácii. V prípade výraznejšej zmeny však podľa Kyzeka budú informácie aktualizovať aj počas mája.