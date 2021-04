Vo Vysokých Tatrách je momentálne otvorených okolo 50 percent hotelov

Vysoké Tatry 25. apríla (TASR) – Po uvoľnení protipandemických opatrení je vo Vysokých Tatrách aktuálne otvorených približne 50 percent hotelov. Keďže úplne vypadla kongresová sezóna a rodinné akcie, ktoré vypĺňajú tieto týždne do štartu letnej sezóny, nie všetky prevádzky otvorili. Uviedla to pre TASR výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková s tým, že ostatné sa zrejme otvoria až s oficiálnym príchodom letnej sezóny.



„Všeobecne sa dá povedať, že záujem o cestovanie nie je masový, ale je značný. Je to dobrý signál, že pokiaľ v lete bude všetko v poriadku, tak sezóna by sa mohla aj s obmedzeniami vydariť,“ skonštatovala Blašková. Ako doplnila, na prvý víkend spojený s lyžovačkou boli niektoré hotely na Štrbskom Plese takmer plné, ale aj v iných tatranských lokalitách.



Príprava na otvorenie bola podľa slov riaditeľky trochu rozpačitá, pretože oficiálne informácie o možnosti otvárania lyžiarskych stredísk a hotelov prišli pomerne krátko pred samotným uvoľnením opatrení. Pomohla však dlhá zima v Tatrách - zjazdovky boli v dobrom stave, snehu bol dostatok po celú zimu, takže stredisko na Štrbskom Plese mohlo zareagovať prakticky ihneď. Hotelieri udržiavajú svoje kapacity priebežne – upratovaním a temperovaním, preto nábeh na prevádzku nie je až taký dlhý. „Krátkosť času však neumožňuje ubytovanie dostatočne vypredať. Napriek tomu sa hotely, penzióny a zariadenia otvorili a hostia do Tatier opäť prichádzajú,“ podotkla Blašková.



Ako ďalej priblížila, hotelieri prežili zatvorenie aj vďaka dotačným a kompenzačným schémam. Pomoc podnikateľom od štátu nehodnotili ako úplne ideálnu, ale vďaka nej dokázali prežiť obdobie, keď museli mať pre opatrenia zatvorené prevádzky. „Straty sú však obrovské a sú potrebné konštruktívne kroky a opatrenia na ich elimináciu,“ dodala riaditeľka.



Momentálne platia v ubytovacích zariadeniach viaceré protipandemické opatrenia. Povinnosťou pre klienta je platný test proti ochoreniu COVID-19. Hotely neponúkajú služby, ako sú reštaurácie, bary a kaviarne, stravovanie je možné formou donášky na izbu. Wellness centrá ostávajú naďalej zatvorené. Klienti hotelov môžu využiť ponuku súkromného kúpania v bazénoch, zvyčajne na rezerváciu pre šesť osôb naraz.