Vo Vysokých Tatrách platí mierne lavínové nebezpečenstvo
Autor TASR
Liptovský Hrádok 12. apríla (TASR) - Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí v nedeľu vo Vysokých Tatrách v polohách nad 2200 metrov nad morom. V Malej a Veľkej Fatre, Nízkych a Západných Tatrách nad pásmom lesa je nebezpečenstvo lavín malé. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
Lavínovým problémom je vetrom previaty sneh z posledného sneženia, hlavne na severnej strane Tatier. Situáciu skomplikoval vietor, ktorý vytvoril nebezpečné snehové dosky a vankúše. „Uvoľnenie lavíny je na strmých svahoch možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení. Na južných svahoch je po teplom počasí a následnom ochladení situácia stabilná. Doobeda je sneh tvrdý, na slnkom osvietených svahoch počas dňa mäkne,“ priblížilo SLP.
Na slnečných svahoch sa sneh premočil a následne zamrzol, čo situáciu stabilizovalo. Suchý sneh sa dá nájsť už iba vo vysokých polohách na tienistých a severných svahoch. Súvislá snehová pokrývka sa nachádza v polohách nad 1300 až 1500 metrov nad morom, a to v závislosti od orientácie.
Sneh vo Veľkej a Malej Fatre, Západných a Nízkych Tatrách vplyvom oteplenia zvlhol a postupne s ochladením zmrzol. Na viacerých miestach sa už nový sneh úplne roztopil. „Uvoľnenie lavíny je v najvyšších polohách možné len na veľmi strmých svahoch pri veľkom dodatočnom zaťažení. Ojedinele je možný zosuv iba malých spontánnych mokrých lavín,“ doplnilo SLP.
Súvislá snehová pokrývka sa podľa neho nachádza len na severných svahoch pohorí alebo vo vysokých polohách Tatier. „Teplé počasie spôsobilo, že nový sneh sa už takmer úplne roztopil a následným ochladením zmrzol. Počas dňa na slnkom osvietených svahoch mäkne. Celkovo je výška snehovej pokrývky podpriemerná,“ dodalo.
