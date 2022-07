Vo Vysokých Tatrách sa smrteľne zranil horolezec

Vysoké Tatry 16. júla (TASR) - Vo Vysokých Tatrách po približne 50-metrovom páde prišiel o život 56-ročný horolezec. Vyplýva to z informácií, ktoré v sobotu zverejnila na webových stránkach Horská záchranná služba (HZS).



Záchranárov HZS v sobotu popoludní požiadal o pomoc slovenský horolezec, ktorý nahlásil pád svojho kamaráta pri zostupe z Ihly v Patrii do Mengusovskej doliny, kde ostal nehybne ležať.



Záchranári HZS okamžite požiadali o súčinnosť posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS), s ktorou následne leteli horolezcom na pomoc. Na mieste bol vysadený záchranár HZS a lekár VZZS.



"Horolezec vo veku 56 rokov pri približne 50-metrovom páde utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Následne bol z terénu letecky evakuovaný preživší horolezec. Telesné pozostatky boli následne transportované do Starého Smokovca, kde boli odovzdané príslušníkom Policajného zboru SR a obhliadajúcemu lekárovi," uvádza HZS.