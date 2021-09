Vo Vysokých Tatrách vyhasol život 28-ročnej turistky

Vysoké Tatry 2. septembra (TASR) - Vo Vysokých Tatrách zahynula 28-ročná turistka z Nemecka. Horská záchranná služba (HZS) bola požiadaná o pomoc po tom, čo neprišla z túry do ubytovacieho zariadenia. Žena sa v horách pohybovala sama, iba so svojim psom. HZS o tom informuje na svojej webstránke.



Horskí záchranári zistili, že noc predtým spala nezvestná žena na Zamkovského chate, odkiaľ chcela v stredu (1. 9.) ráno Malou Studenou dolinou, cez Priečne sedlo, Zbojnícku chatu a Prielom, pokračovať k Sliezskemu domu.



"Túto trasu jej na Zamkovského chate, aj vzhľadom na nepriaznivý vývoj počasia, neodporúčali, ale kam po odchode z chaty smerovali jej kroky už nikto nevedel. Spojiť sa s turistkou telefonicky nebolo možné," uviedli horskí záchranári.



Na základe získaných informácií a svedectva, že turistka bola videná aj na Zbojníckej chate, odišli do terénu pozemne pátrať záchranári HZS z Oblastného strediska Vysoké Tatry, zároveň bola o súčinnosť požiadaná aj letka Ministerstva vnútra (MV) SR na pátranie zo vzduchu.



"Dnes krátko po 10.00 h prijalo Operačné stredisko tiesňového volania HZS prostredníctvom poľských záchranárov TOPR-u informáciu, že náhodný turista našiel na turistickom chodníku vedúcom z Prielomu vo Vysokých Tatrách smerom na Poľský hrebeň telesné pozostatky ženy bez známok života, pri ktorej bol aj psík," informovala HZS.



Telesné pozostatky boli horskými záchranármi, ako aj za pomoci letky, prevezené do márnice v Ždiari a odovzdané polícii a obhliadajúcemu lekárovi. Pes nebohej ženy bol taktiež odovzdaný príslušníkom polície.