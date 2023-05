Vo vyšších polohách Tatier platí malé lavínové nebezpečenstvo

Liptovský Hrádok 7. mája (TASR) - Malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí v nedeľu pre Vysoké, Západné a Nízke Tatry od 1500 metrov nad morom. Snehová pokrývka sa v pohoriach nachádza už len od tejto polohy, vo Veľkej a Malej Fatre už súvislá pokrývka skoro žiadna nie je. TASR o tom informoval Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Hlavným lavínovým problémom, a to najmä popoludní, bude v Tatrách mokrý sneh. Počas dňa sa očakáva pribúdanie oblačnosti a od poludnia zamračené počasie, preto topenie snehovej pokrývky nebude také výrazné ako v predošlých dňoch. Sneh z posledného sneženia je už dobre previazaný, z rána je snehová pokrývka tvrdá a firnová. "Počas dňa sa v úzkych strmých žľaboch najvyšších polôh môžu vyskytnúť splazy a menšie samovoľné lavíny. Na miestach s veľkou zbernou plochou sa môžu vyskytnúť aj samovoľné stredne veľké lavíny z mokrého snehu," upozornil Buliak.



Počasie bude ovplyvňovať postupujúce zvlnené frontálne rozhranie, malo by byť polooblačno. Fúkať bude západný až severozápadný vietor so silou piatich až 15 metrov za sekundu. Teploty dosiahnu počas dňa v stredných polohách sedem až 11 stupňov Celzia, v najvyšších polohách nula až sedem stupňov Celzia.