Vo výzve na rekonštrukciu nemocníc z plánu obnovy uspelo 15 projektov

Bratislava 31. augusta (TASR) – V rámci tzv. malej výzvy na rekonštrukciu nemocníc z prostriedkov plánu obnovy získalo dotácie 15 projektov. Ďalších 46 projektov, ktoré podmienky pre poskytnutie prostriedkov splnili, zaradili z dôvodu nedostatočnej alokácie do rezervného zoznamu. Vyplýva to zo zverejnených údajov na stránke Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.



V skupine projektov, ktoré majú podporiť sú žiadosti 14 nemocníc, Psychiatrická nemocnica Hronovce uspela s dvomi žiadosťami. Medzi projektami, ktoré nesplnili podmienky poskytnutia príspevku sa nachádza 14 žiadostí. Výzvu uzatvorili 14. apríla, nasledovalo hodnotenie projektov.



Výzva pre malé projekty s alokáciou 53 miliónov eur nadväzovala na veľkú výzvu, prostredníctvom ktorej sa mohli zdravotnícke zariadenia z plánu obnovy uchádzať o vyše 212 miliónov na rekonštrukciu a obnovu. V tejto výzve bolo úspešných osem projektov.



Rezort vyhlásil obe výzvy koncom roka 2022.



Plán obnovy je súčasťou mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci Next Generation EU, ktorého cieľom je obnoviť Európu po pandémii.