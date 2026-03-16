Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 16. marec 2026
< sekcia Slovensko

Vo Zvolene sa začína konferencia o karpatských veľkých šelmách

Na ilustračnej snímke vlk. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Projekt LECA (LargE CArnivores) sa zameral na zlepšenie ochrany a manažmentu populácií veľkých šeliem a to vlka dravého, rysa ostrovida a medveďa hnedého v Karpatoch.

Autor TASR
Zvolen 16. marca (TASR) - Vo Zvolene sa v pondelok začína záverečná konferencia medzinárodného projektu, ktorý sa zameral na podporu spolužitia a ochrany karpatských veľkých šeliem. TASR o tom informovala Kristína Bocková z WWF Slovensko s tým, že program bude v utorok (17. 3.) pokračovať na iných miestach.

Spresnila, že projekt LECA (LargE CArnivores) sa zameral na zlepšenie ochrany a manažmentu populácií veľkých šeliem a to vlka dravého, rysa ostrovida a medveďa hnedého v Karpatoch. „Kľúčovými témami budú spoločné cezhraničné monitorovanie, harmonizovaný zber dát, zdieľanie skúseností z karpatského aj alpského regiónu,“ dodalo WWF. Súčasťou budú aj odporúčania pre prevenciu pytliactva a riešenie konfliktov medzi ľuďmi a veľkými šelmami.

Na konferencii vystúpia odborníci na veľké šelmy a projektoví partneri z Poľska, Českej republiky, Maďarska, Rumunska a Slovinska. WWF pripomína, že sa predstavia sa aj zástupcovia enviropolície, s ktorými v rámci projektu úzko spolupracovali najmä v otázkach prevencie pytliactva.

Bocková uviedla, že podujatie bude v utorok pokračovať terénnou návštevou, ktorá sa zameria na spôsoby monitoringu rysa ostrovida. Uskutoční sa v pohorí Vtáčnik.

Návšteva v teréne, zameraná na preventívne opatrenia spojené s výskytom medveďa hnedého, bude v ten istý deň v Tichej doline vo Vysokých Tatrách a v Liptovskej Kokave.

Projekt LECA financujú prostredníctvom programu Interreg Central Europe a spolufinancovaný je zo zdrojov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj.
Neprehliadnite

