Vodáci majú prvé oficiálne nástupné miesto v Tatranskom národnom parku

Tatranská Lomnica 21. mája (TASR) - Prvé oficiálne nástupné miesto pre nadšencov divokej vody je od soboty prístupné pod sútokom Tichého a Kôprovského potoka, ktorých spojením vzniká rieka Belá v Tatranskom národnom parku (TANAP). Spoločne s vodákmi ho otvorili minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) a riaditeľ Správy TANAP-u so sídlom v Tatranskej Lomnici Pavol Majko. TASR o tom informovala Martina Petránová zo Správy TANAP-u.



"Cieľom reformy národných parkov bol aj rozvoj turizmu. Stojíme na mieste, ktoré reaguje na požiadavky adrenalínových nadšencov a zároveň otvára pohľad na nádherný úkaz prírody, keď sútokom dvoch potokov vzniká divoká rieka," uviedol Budaj, ktorý sa prešiel po novom prístupovom chodníku až k rieke Belá, kde si vodáci hneď aj otestovali nové nástupné miesto.



"Teší ma, že sa nám s vodákmi, ktorí sa už dlhodobo snažili zoficiálniť svoje aktivity na území najstaršieho národného parku na Slovensku, podarilo nájsť spoločnú reč. Vďaka tomuto nástupnému miestu si užijú až tri a pol kilometra dlhý splav meandrami rieky, ktorá je známa nielen svojou dravosťou, ale i nespútanou krásou. Je domovom mnohých vzácnych rastlín a živočíchov, na obdiv ponúka prekrásne scenérie a možnosť precítiť jej divokosť počas splavu je určite neopísateľným zážitkom," skonštatoval Majko.



Vodáci sa na nástupné miesto dostanú od parkoviska na Podbanskom po turistickej značke, začiatok prístupovej trasy sa nachádza neďaleko horárne Tichá. Na dravé pereje rieky Belá sa môžu vydať len členovia turistických alebo športových organizácií so zameraním na vodnú turistiku či vodný slalom na jednomiestnom kajaku (K1) alebo kanoe (C1), pričom vystupovať môžu len na označených miestach.



Presné pravidlá pre vodákov určuje zoznam vyhradených miest v TANAP-e z 19. mája 2022, ktorý vymedzuje aj čas, kedy majú dovolené byť na vode. Podľa neho splavovať Belú môžu začať najskôr hodinu po východe slnka, hodinu pred jeho západom už musia byť na brehu. Športovcov limituje aj dostatok vody v koryte rieky na celom úseku splavu.



Od nástupného miesta pokračuje chodník ďalej k sútoku Tichého a Kôprovského potoka, kde by mala pribudnúť tabuľa, na ktorej si návštevníci Tichej doliny prečítajú, že práve tieto dve tatranské bystriny "dávajú život" rieke Belá.