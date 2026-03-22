Vodári: Rovnosť v prístupe k vode potrebuje dlhodobé investície
Autor TASR
Bratislava 22. marca (TASR) - Rovnosť v prístupe k vode nebude samozrejmosťou bez dlhodobých investícií, zodpovedného hospodárenia a inovácií. Asociácia vodárenských spoločností (AVS) chce aktívne prispievať k tvorbe stabilného prostredia, ktoré umožní vodárenstvu plniť jeho strategickú úlohu, a to zabezpečiť dostupnú a bezpečnú vodu pre všetkých. TASR o tom informovala odborná asistentka AVS Martina Bujňačeková pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý pripadá na 22. marca.
„Voda je hodnotou, ktorú je potrebné chrániť, rozvíjať a spravodlivo sprístupňovať. Tam, kde tečie voda, tam skutočne rastie rovnosť - a zdravotne zabezpečená, kvalitná voda je kľúčom k stabilnej, prosperujúcej spoločnosti,“ dodala AVS.
Svetový deň vody každoročne upozorňuje na význam vody pre život a zdravie spoločnosti. Tohtoročnou témou je „Kde tečie voda, tam rastie rovnosť“, ktorá zdôrazňuje, že spoľahlivý prístup k zdravotne nezávadnej pitnej vode a funkčným systémom odvádzania a čistenia odpadových vôd je kľúčom k dôstojnému životu a rovnakým príležitostiam pre všetkých, priblížila asociácia.
„Vodárenské spoločnosti na Slovensku zabezpečujú, aby voda zostávala prístupná, bezpečná a kvalitná pre všetkých. Súčasťou ich činnosti sú systémové riešenia, ktoré zahŕňajú komplex aktivít od starostlivosti o vodný zdroj, po distribúciu a dodávku pitnej vody do spotrebiteľskej siete, až po účinné odvádzanie a čistenie odpadových vôd,“ uviedla AVS.
Vodárne kladú podľa asociácie dôraz na ochranu vodných zdrojov a modernizáciu existujúcej infraštruktúry. Každý vybudovaný kilometer verejného vodovodu alebo kanalizácie, každá modernizovaná čistiareň odpadových vôd, znamená konkrétny krok k rovnosti príležitostí a vyššej kvalite života. „Preto potrebujeme dlhodobé plánovanie, zodpovedné hospodárenie a podporu zo strany štátu i samospráv,“ tvrdí AVS.
