Vodič Dušan D. zo Zochovej by sa mal vo štvrtok postaviť pred súd

Bratislava 5. júna (TASR) - Vodič Dušan D. z vlaňajšej tragickej dopravnej nehody v centre Bratislavy by sa mal vo štvrtok (8. 6.) postaviť pred senát Mestského súdu Bratislava I. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.



Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava podal na Dušana D. obžalobu v závere marca pre obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia v nepriamom úmysle.



Dušan D. pod vplyvom alkoholu šoféroval vlani 2. októbra neskoro večer auto, ktoré narazilo v centre Bratislavy do zastávky mestskej hromadnej dopravy Zochova. Nehoda si vyžiadala piatich mŕtvych a niekoľko zranených. Dušan D. je väzobne stíhaný od októbra 2022 pre dôvodnú obavu z pokračovania v trestnej činnosti.



Pre trestný čin všeobecného ohrozenia mu hrozí podľa Trestného zákona trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo až doživotie.