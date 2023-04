Vodič Dušan D. z tragickej nehody v Bratislave zostáva vo väzbe

Bratislava 21. apríla (TASR) - Vodič Dušan D. z vlaňajšej tragickej dopravnej nehody v centre Bratislavy zostáva vo väzbe. V piatok o tom na neverejnom zasadnutí rozhodol Okresný súd (OS) Bratislava I. Rozhodnutie nie je právoplatné. O sťažnosti Dušana D. bude rozhodovať bratislavský krajský súd. Informoval o tom hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.



"Okresný súd Bratislava I pri rozhodovaní o väzbe po podaní obžaloby rozhodol tak, že ponecháva vo väzbe obžalovaného D. D., a to z dôvodov tzv. preventívnej väzby, t.j. z dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti," povedal.



Dušan D. podľa jeho slov podal sťažnosť. Rozhodovať o nej má Krajský súd v Bratislave.



Prokurátor bratislavskej krajskej prokuratúry podal na Dušana D. v závere marca obžalobu pre obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia v nepriamom úmysle. V prípade dokázania viny mu hrozí podľa Trestného zákona trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo až doživotie. Senát Okresného súdu Bratislava I nariadil termín hlavného pojednávania na 8. júna.



Dušan D. pod vplyvom alkoholu šoféroval vlani 2. októbra neskoro večer auto, ktoré narazilo v centre Bratislavy do zastávky mestskej hromadnej dopravy Zochova. Nehoda si vyžiadala piatich mŕtvych a niekoľko zranených.











