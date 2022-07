Vodič, ktorý zrazil deaflympionika Babiča, dostal trojročnú podmienku

Prešov 20. júla (TASR) - Okresný súd v Prešove odsúdil vodiča, ktorý vlani zrazil deaflympionika Adriána Babiča, na nepodmienečný dvojročný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou troch rokov. Utorkový (19. 7.) rozsudok nie je právoplatný, odvolal sa obžalovaný i prokurátor. Pre TASR to uviedol Róbert Mitro z Krajského súdu v Prešove.



"Obžalovaný bol rozsudkom uznaný za vinného za to, že 26. mája 2021 na križovatke medzi obcami Lemešany a Ličartovce viedol ako vodič motorové vozidlo a počas odbočovania na vedľajšiu cestu nedal prednosť v jazde protiidúcemu bicyklu. S vozidlom v križovatke vošiel do protismerného jazdného pruhu hlavnej cesty, kde jazdil cyklista, a došlo k ich vzájomnej zrážke," povedal Mitro. Cyklista zraneniam na mieste podľahol.



Za spáchanie prečinu usmrtenia súd vodičovi okrem trestu nepodmienečného odňatia slobody uložil aj trest zákazu činnosti vedenia motorových vozidiel všetkých druhov na štyri roky. "Obžalovanému uložil tiež povinnosť z titulu nároku na náhradu škody zaplatiť poškodenej M. B. sumu 706,68 eura a nemajetkovú ujmu vo výške 25.000 eur. Súd poškodenú so zvyškom nároku na náhradu škody odkazuje na civilný proces," doplnil Mitro.



Rozsudok nenadobudol právoplatnosť, pretože obžalovaný podal hneď po vyhlásení rozsudku odvolanie proti výroku o náhrade škody a prokurátor odvolanie proti výroku o treste v neprospech obžalovaného.



Smrť Babiča vyvolala diskusiu o bezpečnosti cyklistov na slovenských cestách. Spustená bola aj petícia s výzvou, aby boli urýchlene prijaté opatrenia na zvýšenie bezpečnosti najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky.