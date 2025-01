SFETOVANÝ VODIČ NA ÚTEKU: V aute mu po naháňačke našli aj zbrane

Trenčín 11. januára (TASR) - Polícia obvinila 33-ročného muža z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia, rovnako začala trestné stíhanie z prečinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou. Vodič, ktorý má zákaz viesť motorové vozidlá, unikal v okolí Dubnice nad Váhom a Trenčína policajným hliadkam, v aute mu našli drogy a dve plynové zbrane. Informovala o tom v sobotu trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



Auto, ktorému nesvietilo ľavé predné svetlo, spozorovali policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru Trenčianske Teplice počas hliadkovej služby na diaľničnom privádzači pri Dubnici nad Váhom ešte v noci z utorka (7. 1.) na stredu (8. 1.). "Policajti sa snažili auto predpísaným spôsobom zastaviť, na čo vodič však nereagoval a začal pred hliadkou unikať smerom na Trenčiansku Teplú. Muž odmietol zastaviť aj druhej hliadke v Trenčianskej Teplej, ktorá blokovala cestu. Vozidlo zastavilo až v Opatovej, kde zapadlo na poli do blata," opísali policajti.



Následnou kontrolou vodiča polícia zistila, že mu odobrali vodičský preukaz a má uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na tri roky. "Pri prehliadke vozidla policajti zaistili vrecúško s bielou kryštalickou látkou a dve plynové zbrane. Hliadka následne muža previezla do nemocnice na lekárske vyšetrenie, kde sa potvrdila prítomnosť omamných látok," doplnila polícia.



Vodičovi policajti obmedzili osobnú slobodu a následne ho umiestnili do cely policajného zaistenia.