< sekcia Slovensko
VODIČ, POZOR: Na strednom Slovensku sa ráno môže vyskytovať hmla
Na hmlu s dohľadnosťou do 100 m v lokalite Sliač upozorňuje aj Slovenská správa ciest (SSC).
Autor TASR
Bratislava 1. marca (TASR) - Na strednom Slovensku sa v nedeľu ráno môže vyskytovať hmla s dohľadnosťou 50 - 200 m. Výstrahu s platnosťou do 09.00 h pre okresy Banská Bystrica, Turčianske Teplice, Zvolen, Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomínajú meteorológovia.
Na hmlu s dohľadnosťou do 100 m v lokalite Sliač upozorňuje aj Slovenská správa ciest (SSC). Na webe zjazdnost.sk cestári takisto varujú pred poľadovicou na horských priechodoch Látky-Prašivá a Vrchslatina.
„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomínajú meteorológovia.
Na hmlu s dohľadnosťou do 100 m v lokalite Sliač upozorňuje aj Slovenská správa ciest (SSC). Na webe zjazdnost.sk cestári takisto varujú pred poľadovicou na horských priechodoch Látky-Prašivá a Vrchslatina.