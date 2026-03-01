Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 1. marec 2026Meniny má Albín
< sekcia Slovensko

VODIČ, POZOR: Na strednom Slovensku sa ráno môže vyskytovať hmla

.
Archívna snímka. Foto: TASR - Martin Medňanský

Na hmlu s dohľadnosťou do 100 m v lokalite Sliač upozorňuje aj Slovenská správa ciest (SSC).

Autor TASR
Bratislava 1. marca (TASR) - Na strednom Slovensku sa v nedeľu ráno môže vyskytovať hmla s dohľadnosťou 50 - 200 m. Výstrahu s platnosťou do 09.00 h pre okresy Banská Bystrica, Turčianske Teplice, Zvolen, Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomínajú meteorológovia.

Na hmlu s dohľadnosťou do 100 m v lokalite Sliač upozorňuje aj Slovenská správa ciest (SSC). Na webe zjazdnost.sk cestári takisto varujú pred poľadovicou na horských priechodoch Látky-Prašivá a Vrchslatina.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

J. Hrabko: Pri voľbe poštou sa nedá garantovať tajnosť hlasovania

ZOH 2026