Vodič z tragickej nehody v Košiciach zostáva vo väzbe

Košice 30. januára (TASR) - Vodič obvinený v súvislosti s tragickou nehodou z 10. februára v Košiciach, pri ktorej prišli o život traja ľudia, zostáva vo väzbe. Krajský súd v Košiciach zamietol jeho sťažnosť. Pre TASR to uviedla hovorkyňa súdu Anna Pančurová.



"Krajský súd v Košiciach zamietol sťažnosť Ivana M. obvineného zo zločinu všeobecného ohrozenia v jednočinnom súbehu s prečinom ublíženia na zdraví proti rozhodnutiu sudcu pre prípravné konanie Okresného súdu Košice I o jeho vzatí do takzvanej preventívnej väzby," spresnila s tým, že sa tak stotožnil s rozhodnutím okresného súdu, podľa ktorého existuje dôvodná obava, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti.



Podľa polície mala byť jedným z faktorov tragickej nehody na Gorkého ulici rýchlosť auta BMW X5, ktoré viedol 43-ročný Ivan M. z Košíc. O život prišiel 64-ročný vodič Škody Fabie a dve chodkyne vo veku 67 a 59 rokov. Ivan M. podľa svojho advokáta Sergeja Romžu pozostalým rodinám adresoval ospravedlnenie. V ňom tvrdí, že sa autom rútil pri strate pamäti a kŕčoch.