OSLAVUJTE ZODPOVEDNE: Ak sa chystáte šoférovať, vyhnite sa poháriku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 31. decembra (TASR) - Vodiči by po novoročných oslavách nemali sadať za volant, keď pili alkohol. Pripomína to polícia na sociálnej sieti v rámci súboru odporúčaní v súvislosti s blížiacim sa koncom roka.Upozorňuje, že jazdou pod vplyvom alkoholu neohrozujú len seba, ale aj spolucestujúcich, či ostatných účastníkov cestnej premávky. Chodcom zas pre vlastnú bezpečnosť radí nosiť reflexné prvky.Ak budú ľudia tráviť sviatky mimo bydliska, mali by poriadne zabezpečiť svoj dom či byt. Polícia odporúča pred odchodom zavrieť okná a zamknúť vchodové dvere.doplnila.Polícia tiež odporúča dodržiavať viaceré zásady pri používaní zábavnej pyrotechniky. Pred jej zapálením radia vždy si najprv prečítať návod na použitie a skontrolovať dĺžku zápalnej šnúry.upozorňujú.Odporúčajú nezapichovať rakety do zeme.zdôraznili policajti s tým, že je tiež nebezpečné uchovávať pyrotechniku vo vreckách odevov.doplnili policajti.Polícia zároveň v súvislosti s oslavami apeluje na rešpektovanie prijatých protipandemických opatrení.doplnila polícia.