Vodiči majú povinnosť mať vo vozidle kompletnú lekárničku
V prípade, ak ju vodič nemá alebo je lekárnička nekompletná, hrozí mu pokuta do výšky 50 eur.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Polícia pripomína vodičom ich povinnosť mať vo vozidle kompletnú lekárničku, a to v predpísanom rozsahu podľa kategórie vozidla. V prípade, ak ju vodič nemá alebo je lekárnička nekompletná, hrozí mu pokuta do výšky 50 eur. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek.
„Lekárnička musí byť kompletná, neporušená, v riadnom stave a uložená na suchom, čistom a ľahko prístupnom mieste vo vozidle. Znehodnotená alebo chýbajúca lekárnička môže v prípade nehody výrazne sťažiť poskytnutie prvej pomoci,“ skonštatoval Hájek s tým, že obsahovať musí pomôcky na ochranu záchrancu, pomôcky na ošetrenie malých a veľkých rán, na zastavenie krvácania, ošetrenie zlomenín či popálenín.
Polícia preto apeluje na vodičov, aby pravidelne kontrolovali stav lekárničky a v prípade potreby zabezpečili jej doplnenie alebo výmenu. Pripomína, že prevencia je vždy účinnejšia ako následky.
