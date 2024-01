Trenčín 7. januára (TASR) - Vodiči musia byť pri jazde počas zimy viac predvídaví, skontrolovať si majú i pneumatiky. Upozornila na to v nedeľu trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti v súvislosti so zmenou poveternostných podmienok, ktoré sa zmenia na typicky zimné.



"Aj v zimných podmienkach sa dá jazdiť bezpečne. Je však potrebné dodržiavať základné pravidlá," uviedli policajti.



Vodiči si podľa nich musia pred jazdou skontrolovať, v akom stave majú zimné pneumatiky, dôležitá je hĺbka dezénu a či sú dobre nahustené. "Ak sa s vozidlom ocitnete v šmyku, nezošľapujte veľmi prudko brzdový pedál. Snažte sa mať vytočené riadenie vozidla v smere šmyku. Plne sa sústreďte na jazdu. Ak si to vyžaduje situácia, spomaľte. Či už počas dažďa, snehu alebo poľadovice je brzdná dráha výrazne dlhšia," odporučila vodičom polícia.



Šoféri sa tiež musia ubezpečiť, že majú vozidlo očistené od snehu a ľadu. Podľa policajtov ide o prejav bezpečnosti a ohľaduplnosti k ostatným účastníkom cestnej premávky.



"Veľmi dôležité je dodržiavanie bezpečného odstupu, treba byť oveľa viac predvídavý ako pri jazde za dobrého počasia. Nezabúdajte, že je lepšie prísť o pár minút do cieľa neskôr, ako neprísť vôbec. Dávajte na seba pozor, jazdite bezpečne a zodpovedne," dodali policajti.