Vodiči musia na cestách počítať miestami s hmlou či poľadovicou

Bratislava 3. marca (TASR) - Všetky sledované diaľničné úseky na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký. Na vlhkých a mokrých cestách sa pri nízkych teplotách môže vytvárať poľadovica. Na webe zjazdnost.sk na to upozorňuje Slovenská správa ciest (SSC).



Na hmlu s dohľadnosťou do 100 metrov si treba dávať pozor v lokalitách Bratislava-Lamač a Závod. Zelená vlna RTVS informuje, že na hraničnom priechode Rusovce - Rajka na starej ceste sa skrížil kamión. Priechod je uzavretý, na prechod do Maďarska musia vodiči použiť diaľničný hraničný priechod.



Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné. Na HP Huty je miestami zľadovatený sneh do hrúbky jedného centimetra. Na cestách Dedinky - Ostrá Skala a Dobšiná - Palcmanská Maša je na vozovke miestami zľadovatený sneh s hrúbkou do dvoch centimetrov. Miestami kašovitý sneh do hrúbky dvoch centimetrov je na cestách tretej triedy v oblasti Trstenej.



Na cestu I/9 za Drietomou smerom do Česka sa zosunul svah. Úsek sa dá prejsť striedavo v jednom pruhu.