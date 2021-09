Vodiči na cestách musia rátať v niektorých úsekoch s hmlou či zverou

Bratislava 30. septembra (TASR) - Vodiči na slovenských cestách musia rátať v zalesnených úsekoch so zvýšeným pohybom lesnej zveri. V niektorých úsekoch sa tvorí hmla. Na svojom webe na to upozorňuje Stella Centrum.



Hmla sa tvorí najmä v strednej časti Slovenska. Na diaľnici D2 Bratislava-Malacky pred výjazdom do Malaciek sa tesne pri ceste pasie stádo srnčej zveri.



V Drietome v smere do Česka je zosunutý svah, prejazdný je jeden pruh. Ten je podľa centra dopravných informácií riadený prenosnou svetelnou signalizáciou.