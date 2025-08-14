< sekcia Slovensko
Vodiči nákladných áut na 1. septembra nepotrebujú výnimku na dojazd
Polícia pripomína vodičom nákladných vozidiel, že 1. september už nie je dňom pracovného pokoja.
Autor TASR
Bratislava 14. augusta (TASR) - Polícia pripomína vodičom nákladných vozidiel, že 1. september už nie je dňom pracovného pokoja. Nepotrebujú preto žiadnu výnimku na dojazd a môžu jazdiť v štandardnom režime ako počas bežných pracovných dní. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Deň Ústavy SR, ktorý pripadá na 1. septembra, je štátnym sviatkom. Počnúc rokom 2024 už nie je dňom pracovného pokoja ani sviatkom v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce.
Deň Ústavy SR, ktorý pripadá na 1. septembra, je štátnym sviatkom. Počnúc rokom 2024 už nie je dňom pracovného pokoja ani sviatkom v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce.