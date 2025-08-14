Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vodiči nákladných áut na 1. septembra nepotrebujú výnimku na dojazd

Ilustračná fotka. Foto: TASR - Roman Hanc

Polícia pripomína vodičom nákladných vozidiel, že 1. september už nie je dňom pracovného pokoja.

Autor TASR
Bratislava 14. augusta (TASR) - Polícia pripomína vodičom nákladných vozidiel, že 1. september už nie je dňom pracovného pokoja. Nepotrebujú preto žiadnu výnimku na dojazd a môžu jazdiť v štandardnom režime ako počas bežných pracovných dní. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

Deň Ústavy SR, ktorý pripadá na 1. septembra, je štátnym sviatkom. Počnúc rokom 2024 už nie je dňom pracovného pokoja ani sviatkom v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce.
