< sekcia Slovensko
VODIČI, POZOR: Diaľnica D1 v smere do Bratislavy je plne prejazdná
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 12. apríla (TASR) - Diaľnica D1 je v smere do Bratislavy po uzávere opäť plne prejazdná po pôvodnej trase. Uzávera od križovatky Bernolákovo (Triblavina) po bratislavské Zlaté piesky trvala od štvrtkového (9. 4.) večera. Dôvodom bolo presmerovanie dopravy z dočasnej obchádzkovej vetvy na už zrekonštruovaný úsek diaľnice. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček na nedeľnom brífingu avizovali, že uzávera v opačnom smere je v prípade priaznivého počasia plánovaná na najbližší víkend.