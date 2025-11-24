Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VODIČI, POZOR: Horský priechod Čertovica uzavreli

Ilustračné foto. Foto: TASR - Ján Krošlák

Polícia pripomína tiež potrebu spomaliť a prispôsobiť rýchlosť stavu vozovky.

Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Horský priechod Čertovica uzavreli pre všetky vozidlá. Na horských priechodoch Donovaly a Šturec platí obmedzenie pre nákladnú dopravu nad desať metrov. Banskobystrická krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Vyzývame všetkých vodičov, ktorí v tomto nepriaznivom počasí sedia za volantom auta, aby zvýšili opatrnosť a jazdili s maximálnou sústredenosťou,“ uviedla polícia.

Pripomína tiež potrebu spomaliť a prispôsobiť rýchlosť stavu vozovky. Rovnako treba dodržiavať dostatočné rozostupy medzi vozidlami, keďže brzdná dráha je dlhšia. Nevyhnutné sú zimné pneumatiky.

„Jazdite plynulo, vyhýbajte sa prudkému brzdeniu a zrýchľovaniu,“ radí ďalej polícia. Pripomína tiež svetlá a vyzýva k ohľaduplnosti k cestárom a technike.
