Utorok 28. apríl 2026Meniny má Jarmila
VODIČI, POZOR: Kolóny v rannej špičke komplikujú aj nehody

Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 28. apríla (TASR) - Na diaľnici D1 na bratislavskom Prístavnom moste sa smerom na Zlaté piesky zrazili dve autá, ľavý pruh je blokovaný a vodiči sa v tomto úseku zdržia 15 až 20 minút. Informuje o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.

Dodáva, že v v opačnom smere dosahuje zdržanie v kolóne na Prístavnom moste približne 15 minút.

V kolóne sa posúvajú aj tí, ktorí smerujú z Čadce do Žiliny, zdržanie dosahuje asi polhodinu. Na vjazde do Žiliny z Rajca je potrebné podľa Zelenej vlny rátať s 15-minútovým zdržaním.

V rannej špičke sa tvoria kolóny aj pri vjazde do východoslovenských metropol. Stellacentrum informuje, že v úseku Kapušany - Prešov dosahuje zdržanie do 15 minút, v úseku Košice - Pereš 20 minút. Zdržanie a kolónu spôsobuje aj nehoda, ktorá sa stala v Prešove na Košickej smerom do centra. „Zrazili sa tam dve autá, zdržíte sa desať minút,“ spresňuje vo svojom spravodajstve na webe Stellacentrum.
Neprehliadnite

NOVANSKÝ: Znížiť metabolický vek vieme 30-minútovou prechádzkou denne

TÝŽDENNÍK: Nevedia o čom hovoria

M. Šutaj Eštok vylúčil politický motív napadnutia J. Ferenčáka

OTESTUJTE SA: Spomeňte si na svoje detstvo