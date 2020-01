VODIČI, POZOR: Mrznúce mrholenie je v Bratislave, Senci a Košiciach

Bratislava 28. januára (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) upozorňuje na mrznúce mrholenie v Bratislave, Senci a Košiciach. Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, informuje SSC.



Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, v hornatejších oblastiach Slovenska sa miestami nachádza utlačený sneh do jedného centimetra. Miestami zľadovatený sneh hrúbky od jeden do dvoch centimetrov sa nachádza na cestách II/584 Srdiečko - Bystrá, II/558 Stakčín - Ulič a na cestách tretej triedy v obvode Stakčín.



Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem HP Huty, kde sa na vozovke nachádza miestami zľadovatený sneh do jedného centimetra.



Pre hmlu je dohľadnosť do 50 metrov v lokalitách Myjava, Dolný Kubín, Iliašovce, Turňa nad Bodvou, a Záborské. Do 100 metrov v lokalitách Košice, Poprad, Stará Ľubovňa, Pusté Pole, Batizovce, Moldava nad Bodvou, Štós, Pezinok, Sverepec, Buková, Švábovská stráň, Považská Teplá, Martin a Kremnica.



Pre vozidlá nad desať metrov dĺžky je po celú zimnú sezónu uzatvorený HP Príslop, HP Šútovce a HP Veľké Pole.



Cesta I/64 cez horský priechod Fačkovské sedlo je od 1. novembra 2019 uzavretá v okrese Žilina aj Prievidza pre nákladné motorové vozidlá, ktorých dĺžka presahuje desať metrov. Obmedzenie trvá do konca zimnej údržby.