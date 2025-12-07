< sekcia Slovensko
VODIČI, POZOR: Na cestách je hmla, na priechode Šturec padajú kamene
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, miestami mokrý.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 7. decembra (TASR) - Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov obmedzuje viditeľnosť v lokalitách Bratislava, Pezinok, Senec, Myjava, Holíč, Kriváň a Iliašovce. Na ceste I/14 na horskom priechode Šturec od šiesteho po 13. kilometer padajú na vozovku skaly. Slovenská správa ciest (SSC) na to upozornila na svojom webe zjazdnost.sk.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, miestami mokrý. Rovnako zjazdné sú cesty prvej, druhej a tretej triedy a horské priechody. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. „Miestami zľadovatený sneh hrúbky jeden centimeter sa vyskytuje na cestách III. triedy v obvode Trstená,“ upozornila SSC.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, miestami mokrý. Rovnako zjazdné sú cesty prvej, druhej a tretej triedy a horské priechody. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. „Miestami zľadovatený sneh hrúbky jeden centimeter sa vyskytuje na cestách III. triedy v obvode Trstená,“ upozornila SSC.