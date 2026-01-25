< sekcia Slovensko
VODIČI, POZOR: Na cestách v okresoch Svidník a Humenné je poľadovica
SSC vodičom pripomína, že cesta II/531 Muráň - Červená Skala je pre nákladné vozidlá nad desať metrov dĺžky uzavretá z dôvodu zasneženej vozovky.
Autor TASR
Bratislava 25. januára (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) upozorňuje na poľadovicu na cestách v okresoch Svidník a Humenné. Varuje tiež pred zľadovateným snehom na ceste II/526 Látky - Kokava nad Rimavicou a na cestách tretej triedy v obvodoch Kokava nad Rimavicou a Trstená. Vodičov upozorňuje aj na hmlu s dohľadnosťou do 100 metrov v lokalitách Skalka nad Váhom, Trstená, Čertovica, Šturec a Donovaly. SSC o tom informuje na svojom webe zjazdnost.sk.
Priblížila, že všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, pričom povrch vozoviek je vlhký až mokrý. „Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Vo vyšších polohách stredného a východného Slovenska je povrch vozoviek ojedinele pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu s hrúbkou jeden až tri centimetre,“ uviedla SSC.
Dodala, že zjazdné sú aj horské priechody (HP). Povrch vozoviek je mokrý, okrem HP Zbojská a Dobšiná, kde sa miestami nachádza kašovitý alebo utlačený sneh s hrúbkou do dvoch centimetrov. „Na HP Vrchslatina je zľadovatený sneh s hrúbkou jeden centimeter. Na HP Látky - Prašivá sa tvorí poľadovica,“ doplnila.
SSC vodičom pripomína, že cesta II/531 Muráň - Červená Skala je pre nákladné vozidlá nad desať metrov dĺžky uzavretá z dôvodu zasneženej vozovky. Upozornila tiež na padanie skál na HP Donovaly a HP Šturec.
