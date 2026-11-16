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VODIČI, POZOR: Na D1 pri Bernolákove sa zrazili dve autá, zdržíte sa
Nehoda sa stala aj na R1. Za Trnavou smerom na Nitru na kilometri 2,5 je blokovaný pravý pruh, dodáva Zelená vlna.
Autor TASR
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Bratislava 16. novembra (TASR) - Na diaľnici D1 pred križovatkou Bernolákovo smerom od Senca sa v pondelok ráno zrazili dve autá. Dodávka po nehode blokuje stredný pruh, druhé auto je na krajnici. Treba preto počítať so zdržaním. Informuje o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.
Nehoda sa stala aj na R1. „Za Trnavou smerom na Nitru na kilometri 2,5 je blokovaný pravý pruh,“ dodáva Zelená vlna.
Nehoda sa stala aj na R1. „Za Trnavou smerom na Nitru na kilometri 2,5 je blokovaný pravý pruh,“ dodáva Zelená vlna.