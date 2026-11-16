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VODIČI, POZOR: Na D1 pri Bernolákove sa zrazili dve autá, zdržíte sa

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc

Nehoda sa stala aj na R1. Za Trnavou smerom na Nitru na kilometri 2,5 je blokovaný pravý pruh, dodáva Zelená vlna.

Autor TASR
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Bratislava 16. novembra (TASR) - Na diaľnici D1 pred križovatkou Bernolákovo smerom od Senca sa v pondelok ráno zrazili dve autá. Dodávka po nehode blokuje stredný pruh, druhé auto je na krajnici. Treba preto počítať so zdržaním. Informuje o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.

Nehoda sa stala aj na R1. „Za Trnavou smerom na Nitru na kilometri 2,5 je blokovaný pravý pruh,“ dodáva Zelená vlna.
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