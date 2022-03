VODIČI, POZOR: Na D1 vás zdržia kolóny

Bratislava 18. marca (TASR) - Vodičov môžu počas piatka na diaľnici D1 zdržať kolóny v oboch smeroch. Na D1 pri Darexe v smere na Zlaté piesky sa zrazili tri autá v ľavom pruhu. Kolóna sa tvorí v Petržalke v smere na Prístavný most. Informuje o tom Zelená vlna.



Zdržania sú aj v súvislosti s ďalšími nehodami na D1 smerom do Senca aj Trnavy. "Na D1 za Bratislavou smerom na Senec pri Triblavine blokuje pravý pruh odstavený autobus," uvádza Zelená vlna. Na diaľnici pri Senci smerom do Trnavy sa zrazili dve autá v ľavom pruhu. "Zdržíte sa 20 minút," dodáva Zelená vlna.