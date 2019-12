VODIČI, POZOR: Na horách bude silný vietor,poľadovica i snehové jazyky

Bratislava 31. decembra (TASR) – Vietor na horách, poľadovica, ale aj snehové jazyky a záveje potrápia počas utorka obyvateľov Slovenska, predovšetkým na severe a časti východu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre okresy Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad výstrahu druhého stupňa pred vetrom na horách, informuje o tom na svojej internetovej stránke.



Meteorológovia tvrdia, že v horských polohách nad zhruba 1800 metrov sa miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne v nárazoch 135 – 160 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre pešiu turistiku a horolezectvo," tvrdia meteorológovia. Výstraha platí do 1. januára do 6.00 h.



Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách platí pre okresy Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice a Banská Bystrica.



Výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi bude v utorok od 15.00 h platiť na severe krajiny, a to v niektorých okresoch Prešovského a Žilinského kraja. Meteorológovia varujú aj pred výskytom poľadovice. Tá bude počas dňa predovšetkým na severe a časti východného Slovenska. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako je doprava, pohyb osôb či infraštruktúra," dodali meteorológovia.



Na niektorých úsekoch ciest sa miestami nachádza zľadovatený sneh

Na niektorých úsekoch ciest sa miestami vyskytuje zľadovatený sneh. Ide o cesty II/543 Červený Kláštor – Lysá nad Dunajcom a úsek cesty II/578 Skalka – Kremnica. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký.



Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký. Na území stredného a východného Slovenska je v hornatejších oblastiach povrch vozoviek miestami pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu do troch centimetrov, vo vyšších polohách do piatich centimetrov.



Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, okrem HP Donovaly, Podspády, Dobšiná a Huty, kde je vrstva kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov. Na HP Vrchslatina je miestami zľadovatený sneh.