< sekcia Slovensko
VODIČI, POZOR: Na horskom priechode Šturec padajú skaly na cestu I/14
Zjazdné sú aj horské priechody, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami, hlavne vo východnej časti SR, je stav vozoviek suchý.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 6. decembra (TASR) - Na ceste I/14 na horskom priechode Šturec od šiesteho do 13. kilometra padajú skaly na vozovku. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informuje na svojom webe zjazdnost.sk.
Upozorňuje aj na hmlu v severných častiach Slovenska, ktorá obmedzuje vodičov na Kysuciach pri hraničnom priechode Skalité s dohľadnosťou do 50 metrov. Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov sa podľa SSC nachádza aj na Orave, Pohroní, v okolí Brezna a Heľpy a na diaľnici D1 v okolí Spišskej Novej Vsi.
„Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý. Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý,“ uviedla SSC.
Zjazdné sú aj horské priechody, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami, hlavne vo východnej časti SR, je stav vozoviek suchý.
Upozorňuje aj na hmlu v severných častiach Slovenska, ktorá obmedzuje vodičov na Kysuciach pri hraničnom priechode Skalité s dohľadnosťou do 50 metrov. Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov sa podľa SSC nachádza aj na Orave, Pohroní, v okolí Brezna a Heľpy a na diaľnici D1 v okolí Spišskej Novej Vsi.
„Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý. Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý,“ uviedla SSC.
Zjazdné sú aj horské priechody, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami, hlavne vo východnej časti SR, je stav vozoviek suchý.