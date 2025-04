VODIČI POZOR: Na viacerých úsekoch je zdržanie pre nehody

Bratislava 21. apríla (TASR) - Vodiči sa na viacerých úsekoch slovenských ciest zdržia pre nehody. Situácia je najhoršia najmä na západnom a strednom Slovensku. Na sociálnej sieti o tom informovala Zelená vlna STVR.



Nehoda kamióna a troch osobných áut blokuje na výjazde z Bratislavy na diaľnici D1 smerom do Senca cestu a prejazdný je iba jeden jazdný pruh. Vodiči by podľa dopravného servisu mali rátať so zdržaním. Doprava je obmedzená aj na križovatke D1 a R1 v smere z Nitry do Bratislavy. Zrazilo sa tam viacero vozidiel. Aktuálne zdržanie je približne polhodinové.



Osobné auto havarovalo aj na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna. Podľa Zelenej vlny treba počítať s takmer hodinovým zdržaním. Kolóna sa vytvorila aj na výjazde z Ružomberka na Martin. Zdržanie je takmer trištvrtehodinové.



Na kolónu upozornil dopravný servis aj pod Strečnom smerom do Žiliny. Vodiči by mali počítať s 15 minútami. Podobná situácia je aj na diaľničnom priechode Jarovce - Kittsee v smere do Rakúska.