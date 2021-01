VODIČI POZOR: Na vlhkých a mokrých cestách sa môže vytvárať námraza

Bratislava 24. januára (TASR) - Na vlhkých a mokrých cestách sa pri nízkych teplotách môže vytvárať námraza až poľadovica. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnosť.sk.



Všetky sledované diaľničné úseky na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý.



Cesty I., II. a III. triedy na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. V hornatejších oblastiach Slovenska sa miestami vyskytuje kašovitý alebo utlačený sneh hrúbky do troch centimetrov. Na ceste II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie je na vozovke kašovitý sneh do piatich centimetrov.



Horské prechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý. Na horských priechodoch Čertovica, Dobšiná a Herlianske Sedlo sa nachádza kašovitý sneh do dvoch centimetrov.



Cestári upozorňujú na zníženú dohľadnosť do 50 metrov pre hmlu v lokalite Švábovská stráň, Slovenské Kľačany a Sedlo Besník a pre snehové prehánky na Čertovici. Znížená dohľadnosť do 100 metrov je pre hmlu v lokalite Turany.