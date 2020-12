VODIČI POZOR: Nárazový vietor fúka v okolí L. Mikuláša a Vrábeľ

Bratislava 6. decembra (TASR) - V lokalitách Liptovského Mikuláša, Liptovského Hrádku, Liptovských Matiašoviec a Vrábeľ fúka nárazový vietor. Vodičov na to upozorňuje Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe.



Všetky sledované diaľničné úseky na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý.



Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek na území SR je prevažne suchý až mokrý. Na cestách I/67 Dedinky - Ostrá Skala a II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie sa na vozovke vyskytuje miestami kašovitý sneh hrúbky jedného centimetra.



Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý.



SSC upozorňuje na hmlu s dohľadnosťou do 200 metrov, ktorá sa vyskytuje v lokalite Čertovica.



Tunely Svrčinovec a Poľana na úseku diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité sú uzatvorené pre všetku dopravu do 15. decembra. Pre vozidlá nad desať metrov dĺžky je po celú zimnú sezónu uzatvorený horský priechod Šútovce (cesta III/1774), pre vozidlá nad 12 metrov horský priechod Fačkovské sedlo (cesta I/64).