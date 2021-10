VODIČI POZOR: Počas Dušičiek bude na cestách viac policajtov

Bratislava 26. októbra (TASR) - Polícia prijala opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti premávky počas Dušičiek. "Viac policajtov bude v teréne nielen počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých, ale už skôr, od štvrtka 28. októbra až do utorka 2. novembra," uviedla hovorkyňa Prezídia policajného zboru Denisa Bárdyová.



Dopravní policajti budú podľa potreby riadiť a usmerňovať premávku na príjazdových cestách k cintorínom a na parkoviskách, kde polícia ako každý rok očakáva zvýšený nápor zo strany vodičov. "Zvýšte preto pozornosť pri vedení vozidla, prípadne zvážte, či je nevyhnutná cesta na cintorín vlastným vozidlom. Ak sa chcete vyhnúť stresu pri parkovaní a na cintorín to nemáte ďaleko, vyberte sa naň pešo alebo verejnou dopravou," povedala Bárdyová.



Upozornila na to, že zlodeji sa nehanbia kradnúť ani na miestach posledného odpočinku. Polícia preto odporúča vodičom nenechávať veci bez dozoru. Chodcom zase pripomína používanie reflexných prvkov.



Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a odporúčania odborníkov radia policajti zvážiť cestovanie na hroby a návštevy príbuzných najmä v bordových a čiernych okresoch.