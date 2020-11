VODIČI, POZOR: Poľadovica je na väčšine ciest na Liptove

Bratislava 27. novembra (TASR) – Na horskom priechode Huty aj na väčšine ciest v oblasti Liptova a na ceste II/543 Hniezdne - Lysá nad Dunajcom sa vyskytuje poľadovica. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa podľa cestárov vyskytuje v lokalite Švábovská stráň, do 100 metrov v lokalitách Kysucké Nové Mesto, Nová Bystrica, Čadca, Batizovce, Poprad, Záborské a Makov.



Všetky sledované diaľničné úseky na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký.



Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, miestami mokrý. Na ceste II/535 Palcmanská Maša - Sykavka sa miestami nachádza vrstva čerstvého snehu do jedného centimetra.



Horské prechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, miestami mokrý.



SSC upozorňuje, že na území Slovenska sa na vlhkých a mokrých cestách pri nízkych teplotách môže vytvárať námraza až poľadovica.