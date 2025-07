Vodiči, pozor: Poľovníci upozorňujú na obdobie srnčej ruje

Bratislava 28. júla (TASR) - Poľovníci upozorňujú vodičov na obdobie srnčej ruje. Apelujú, aby boli obozretní a zvýšili pozornosť na cestách. TASR o tom informoval hovorca Slovenskej poľovníckej komory (SPK) Alojz Kaššák s tým, že poľovníci za minulý rok vykázali takmer 14.000 kusov zveri, ktorá uhynula po strete s dopravnými prostriedkami. Skutočný počet je však podľa neho pravdepodobne ešte vyšší.



Srnčia ruja prebieha od polovice júla do polovice augusta. Počas nej je zver výrazne aktívnejšia aj cez deň a jej správanie je nepredvídateľné. „Srnce v tomto období vyhľadávajú srny a tiež prenasledujú svojich sokov, ktorí sa pred nimi snažia uniknúť, čo neraz vedie k zrážkam s vozidlami,“ uviedol s tým, že zvýšenú opatrnosť by mali mať vodiči taktiež skoro ráno a večer, a to predovšetkým na úsekoch ciest lemovaných poľnohospodárskymi plodinami či lesným porastom.



Najčastejšími príčinami zrážok so zverou sú podľa jeho slov neprimeraná rýchlosť, nepozornosť vodičov a narušené migračné trasy. „Mnohým kolíziám sa dá predísť pozornou a ohľaduplnou jazdou. Ak vám v noci cez cestu prechádza zver, stlmte diaľkové svetlá a nechajte ju v pokoji prejsť na druhú stranu,“ spresnil Kaššák.



Poľovníci pripomínajú, že zver je počas ruje a vodenia mláďat mimoriadne zraniteľná. Obozretnosťou vodiči prispejú nielen k jej ochrane, ale zároveň zvýšia aj bezpečnosť seba a ostatných účastníkov cestnej premávky. „Následky týchto nehôd totiž nie sú len materiálne - neraz dochádza aj k zraneniam či úmrtiam. Škody spôsobené kolíziou so zverou sú kryté poistením proti zrážkam so zverou a nepreplácajú ich užívatelia poľovných revírov,“ povedal. Poľovníci sa musia postarať o zrazenú zver.



Mnohé zrážky so zverou podľa SPK zostávajú neohlásené. Často sa stáva, že zver po náraze nezahynie okamžite, ale utiahne sa k vode a tam uhynie. Hodnota zrazenej zveri je každoročne vyčíslená na viac ako osem miliónov eur.