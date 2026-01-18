Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VODIČI, POZOR: Na niektorých úsekoch hrozí poľadovica či hmla

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Kristína Mayerová

Na horských priechodoch Donovaly a Šturec si v niektorých úsekoch zase treba dať pozor na padanie skál.

Autor TASR
Bratislava 18. januára (TASR) - Cesty na území Slovenska sú zjazdné. Týka sa to všetkých sledovaných diaľničných úsekov, rýchlostných ciest, ciest prvej, druhej a tretej triedy aj horských priechodov. Vodiči však musia v niektorých lokalitách počítať s hmlou, poľadovicou či zľadovateným snehom. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Pozor na poľadovicu alebo zľadovatený sneh, ktoré sa aktuálne vyskytujú na vozovkách ciest druhej triedy pri Kokave nad Rimavicou, druhej triedy v úseku Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie a na horskom priechode Vrchslatina,“ upozornili cestári.

Hmla zase môže vodičov potrápiť na Považí, Orave, v Turčianskej doline a v okolí Zvolena a Bánoviec nad Bebravou. Obmedzuje dohľadnosť na 100 metrov. Na horských priechodoch Donovaly a Šturec si v niektorých úsekoch zase treba dať pozor na padanie skál.
