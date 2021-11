VODIČI POZOR: Nehodu na D1 odstránili, s kolónami rátajte aj naďalej

Bratislava 2. novembra (TASR) - Dopravnú nehodu, ktorá sa stala v utorok ráno na diaľnici D1 pred Bratislavou smerom zo Senca, už odstránili. Vodiči však stále musia rátať so zdržaním. "Kolóny sa rozbiehajú, zdržíte sa ešte asi polhodinu," informuje Zelená vlna RTVS.



V Bratislave odstraňujú nehodu na Prievozskej ulici smerom z centra, kde sa "ťukli" dve autá v ľavom jazdnom pruhu, čiastočne zasahujú aj do pravého jazdného pruhu. Nehodu dokumentujú aj na Gagarinovej ulici pri výjazde na D1, kde auto zrazilo chodca, počítať preto treba so zdržaním. So zdržaním 15 minút treba počítať na Prístavnom moste smerom od Zlatých pieskov, zhruba desaťminútové zdržanie je hlásené na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy od Stupavy.



Kolónu hlásia aj vo Vajnoroch smerom na Zlaté piesky, zdržanie je 20 minút.