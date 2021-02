Vodiči sa zdržia pri vjazde do Bratislavy zo Senca, pozor aj na nehody

Bratislava 23. februára (TASR) - Vodiči sa pri vjazde do Bratislavy zo Senca zdržia asi 20 minút. Informuje o tom Zelená vlna, ktorá hlási kolónu na starej Seneckej ceste pri obchodnom centre v Ivanke pri Dunaji.



So zdržaním približne 25 minút treba počítať aj na diaľnici D1 za Sencom v smere do Bratislavy, kde sa na 22. kilometri zrazili dve autá. "Blokovaný je ľavý a stredný pruh," priblížila Zelená vlna.



Upozorňuje tiež na nehodu na konci Košickej v smere na Most Apollo, kde je blokovaný ľavý odbočovací pruh.