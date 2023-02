Vodiči si musia dať pozor na nárazový vietor vo viacerých lokalitách

Bratislava 18. februára (TASR) - Vodiči si musia v sobotu dať pozor na nárazový vietor v lokalitách Ružomberok, Donovaly, Sedlo Besník a Čertovica. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý.



Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Ojedinele v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska sčasti pokrytý vrstvou kašovitého až utlačeného, miestami zľadovateného snehu od jedného do troch centimetrov.



Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Kašovitý sneh do jedného centimetra sa nachádza na horskom priechode Herlianske Sedlo a zľadovatený sneh do piatich centimetrov je na horskom priechode Vrchslatina.



SSC upozorňuje vodičov aj na hmlu s dohľadnosťou do 100 metrov, ktorá sa vyskytuje v oblasti Michaloviec.