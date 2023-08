Vodiči si na viacerých úsekoch v utorok popoludní postoja v kolónach

Bratislava 1. augusta (TASR) - Dopravu na viacerých miestach na Slovensku v utorok popoludní komplikujú kolóny. Vodiči si postoja desiatky minút. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



V Bratislave na diaľnici D2 je v tuneli Sitina obojsmerne znížená rýchlosť na 40 kilometrov za hodinu. Vodiči sa tam zdržia smerom z Lamača asi 20 minút a desať minút z druhého smeru. Počkajú si tiež 25 minút na nábreží z Karlovej Vsi. Rovnako si postoja aj na diaľnici D2 Sekule - Malacky pre pracujúcich cestárov.



Dopravu v hlavnom meste komplikuje aj nehoda na Rožňavskej ulici, pri križovatke so Slovinskou ulicou, v smere od centra. Kolóna sa tam tvorí od Tomášikovej ulice. Rovnako je hlásená nehoda s kolónou na Pražskej ulici smerom do centra i na Záhradníckej ulici smerom do centra.



Na vjazde do Žiliny z Martina sa prevrátil kamión mimo cestu. Vodiči sa tam aj pre zatopené úseky zdržia dokopy asi 20 minút. Zelená vlna informuje, že havarovaný kamión plánujú začať vyťahovať okolo 20.00 h.



Kamión v priekope je aj na vjazde do Kremnických Baní z Hornej Štubne, vodiči sa tam nezdržia.



Kolóna na 25 minút je hlásená aj pod Strečnom do Žiliny. V opačnom smere vodiči stratia 15 minút.