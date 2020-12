Vodiči už môžu využívať cestu medzi Partizánskym a Hradišťom

Partizánske 7. decembra (TASR) - Vodiči už môžu plnohodnotne využívať zrekonštruovanú cestu medzi Partizánskym a Hradišťom. Úsek cesty druhej triedy patrí medzi najvyťaženejšie v Trenčianskom kraji. Pred rekonštrukciou, ktorú zabezpečil Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) z fondov Európskej únie a vlastných zdrojov, bol vo veľmi zlom stave. Cestu odovzdali do užívania motoristom v pondelok.



"Táto rekonštrukcia nebola jednoduchá, pozostávala z dvoch častí, minulý rok sa najskôr urobili intravilány obcí alebo častí Veľkých Bielic a Hradišťa, kde vznikli i chodníky. Tento rok stavbu od februára do septembra prerušili, pretože sme obstarávali zhotoviteľa na práce v extraviláne," spomenul predseda TSK Jaroslav Baška. TSK pri týchto prácach podľa neho ušetril oproti rozpočtu takmer 500.000 eur a rekonštrukciu dokončili za necelé tri mesiace.



"Celá investícia spolu so stavebným dozorom je vo výške viac ako 3,8 milióna eur. Je to úsek, ktorý má dĺžku sedem kilometrov a 150 metrov," spresnil Baška.



Na ceste podľa neho pribudli i rôzne bezpečnostné prvky, či už ide o ostrovček v Hradišti alebo veľmi dôležité ľavé odbočenie na obec Skačany, pribudnú tam i svetelné gombíky v strede cesty a priechodoch pre chodcov, čo zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.



"Táto cesta bola vo veľmi zlom technickom stave, na čo upozorňovali motoristi i poslanci veľmi veľa rokov, a to ešte v čase, keď bola štátnou," pripomenul primátor Partizánskeho Jozef Božik. Rekonštrukciu podľa neho zdržala i administratíva, projekt či opakované verejné obstarávania, problémy v podobe prerušenia prác spôsobila i veľmi zlá projektová dokumentácia, ktorá vyústila do toho, že zhotoviteľ odmietal prevziať garancie za to, aby bola na práce záruka. "Preto bolo potrebné, aby TSK uvoľnil prostriedky nad rámec projektu, keďže v tomto objeme nebol vysúťažený. Z ďalších prostriedkov bolo potrebné zaplatiť to, aby mala cesta zrekonštruované konštrukčné vrstvy," doplnil.



Partizánsky primátor podľa svojich slov dúfa, že rekonštrukcia je tak kvalitná, že cesta vydrží minimálne toľko, koľko sa po nej doteraz jazdilo. "Aby nebola o rok, dva či tri predmetom škandalizovania," podotkol.