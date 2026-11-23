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VODIČI, ZBYSTRITE: Na viacerých úsekoch je poľadovica, niekde aj sneh
Na cestách vo vyšších polohách Žilinského a Prešovského kraja sa nachádza vrstva čerstvého až kašovitého snehu s hrúbkou do troch centimetrov, v okresoch Námestovo a Tvrdošín až do piatich centimetrov.
Autor TASR
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Bratislava 23. novembra (TASR) - Na viacerých úsekoch na Slovensku si v pondelok podvečer treba dávať pozor na poľadovicu. Hlásená je na horských priechodoch (HP) Šturec, Donovaly, v úseku Korytnica - Ružomberok a Liptovský Hrádok - Podbanské a na cestách tretej triedy v obvodoch Kremnica a Liptovský Hrádok. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.
Na cestách vo vyšších polohách Žilinského a Prešovského kraja sa nachádza vrstva čerstvého až kašovitého snehu s hrúbkou do troch centimetrov, v okresoch Námestovo a Tvrdošín až do piatich centimetrov.
HP na území Slovenska sú zjazdné, okrem poľadovice na Donovaloch a Šturci je povrch vozoviek suchý až vlhký, miestami mokrý. Na HP Podspády, Oravská Lesná, Príslop a Huty sa nachádza čerstvý až kašovitý sneh s hrúbkou do troch centimetrov.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, miestami mokrý. Na úseku R3 - obchvat Hornej Štubne sa nachádza miestami čerstvý sneh s hrúbkou do jedného centimetra.
Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú takisto zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, najmä v severnej polovici územia mokrý.
Na cestách vo vyšších polohách Žilinského a Prešovského kraja sa nachádza vrstva čerstvého až kašovitého snehu s hrúbkou do troch centimetrov, v okresoch Námestovo a Tvrdošín až do piatich centimetrov.
HP na území Slovenska sú zjazdné, okrem poľadovice na Donovaloch a Šturci je povrch vozoviek suchý až vlhký, miestami mokrý. Na HP Podspády, Oravská Lesná, Príslop a Huty sa nachádza čerstvý až kašovitý sneh s hrúbkou do troch centimetrov.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, miestami mokrý. Na úseku R3 - obchvat Hornej Štubne sa nachádza miestami čerstvý sneh s hrúbkou do jedného centimetra.
Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú takisto zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, najmä v severnej polovici územia mokrý.