Vodičov čakajú dopravné obmedzenia na križovatke D1-R1 v Trnave

Trnava/Nitra 9. augusta (TASR) - Polícia upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenia na križovatke D1 - R1 v Trnave v smere na Nitru. Čiastočná uzávera na 3,35 kilometri diaľnice R1 v úseku pravého mosta smer do Nitry bude zriadená v sobotu 10. augusta približne od 7.00 h, informovala Zuzana Hrabovská z Prezídia Policajného zboru.



Dopravné obmedzenia súvisia so stavebnými prácami, ktoré sú spojené s opravou mosta na križovatke R1 a D1 v Trnave. Najbližšie víkendové dni sú vyhradené na prípravu a osadenie dočasného dopravného značenia, samotné stavebné práce sa začnú realizovať v pondelok 12. augusta, upresnila Hrabovská. Práce budú prebiehať v dvoch fázach.



V prvej fáze sa začnú stavebné práce so zachovaním dopravy v dvoch vnútorných jazdných pruhoch. Odbočenie z diaľnice R1 na diaľnicu D1 v smere Trnava - Trenčín bude zachované. Pripojenie z diaľnice D1 na diaľnicu R1 v smere Žilina - Nitra bude riešené cez obchádzkové trasy. Celá doprava bude presmerovaná na križovatku Trnava - Modranka s vyznačením obchádzkovej trasy.



V druhej fáze budú stavebné práce prebiehať na vnútorných častiach pravého mosta. Doprava bude presmerovaná na opravené vonkajšie časti pravého mosta a bude vedená v dvoch jazdných pruhoch. Odbočenie z diaľnice R1 na diaľnicu D1 v smere Trnava - Trenčín bude zachované. Pripojenie z diaľnice D1 na diaľnicu R1 v smere Žilina - Nitra bude riešené na obchádzkové trasy. Všetka doprava bude presmerovaná na križovatku Trnava - Modranka s vyznačením obchádzkovej trasy.