Vodné dielo Gabčíkovo zemetrasenie nijakým spôsobom nezasiahlo

Ilustračná snímka. Foto: TASR - SVP

V blízkosti Bratislavy a Šamorína zaznamenali seizmológovia v sobotu popoludní zemetrasenie so silou medzi 4,3 až 4,5 magnitúdy.

Gabčíkovo 21. februára (TASR) - Vodné dielo Gabčíkovo sobotné zemetrasenie nijakým spôsobom nezasiahlo. Je pod neustálou kontrolou a dohľadom odborníkov. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny podnik Vodohospodárska výstavba.

„Vodné dielo je pod neustálou kontrolou a dohľadom odborníkov. Napriek tomu boli okamžite preverené všetky objekty aj technológie - bez zistenia akýchkoľvek poškodení či narušenia prevádzky. Bezpečnosť a stabilita sú naďalej plne zabezpečené,“ ozrejmili.

V blízkosti Bratislavy a Šamorína zaznamenali seizmológovia v sobotu popoludní zemetrasenie so silou medzi 4,3 až 4,5 magnitúdy. Otrasy cítili aj ľudia v hlavnom meste. Následky na zdraví alebo životoch nie sú podľa rezortu vnútra hlásené, informácie o škodách zbieraj
