Nedela 7. september 2025
Vodohospodári chcú robiť ichtyologický monitoring na Hornáde za 90.000

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Odhadovaná hodnota zákazky je 90.000 eur.

Autor TASR
Bratislava 7. septembra (TASR) - Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) chce robiť ichtyologický monitoring migračnej priechodnosti rybovodu na rieke Hornád. Vyhlásil preto tender. Odhadovaná hodnota zákazky je 90.000 eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Uchádzač bude povinný vykonať ichtyologické monitorovanie priechodnosti rybovodu prostredníctvom odborne spôsobilej osoby – ichtyológom, s cieľom potvrdiť priechodnosť rybovodu (pre každý monitorovaný cieľový druh a v dostatočnej početnosti každého vybraného druhu),“ priblížili vodohospodári.
